Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es war einmal, ist nicht lange her, als Tommy in den Docks arbeitete und die Gewerkschaft zum Streik aufgerufen hatte ... Er ist am Tiefpunkt angekommen, das ist hart, so hart.

Gina arbeitet den ganzen Tag im Diner für ihren Mann, bringt ihren Lohn nach Hause, um der Liebe Willen. Sie sagt, wir müssen an dem festhalten, was wir haben, dabei spielt es keine Rolle, ob wir das durchstehen. Wir haben uns, und das bedeutet viel, aus Liebe. Wir werden es versuchen.

Wow, wir haben schon die halbe Strecke geschafft, leben vom Gebet. Nimm' meine Hand, wir schaffen das, ich schwör's. Wow, wir leben vom Gebet.

Tommy hat seine Gitarre versetzt, er behält jetzt für sich, was er darauf gespielt hätte. Es ist hart, so hart ... Gina träumt davon, wegzulaufen. Wenn sie in der Nacht weint, flüstert Tommy: Baby, alles wird gut, irgendwann ...

Wir müssen an dem festhalten, was wir haben, dabei spielt es keine Rolle, ob wir das durchstehen. Wir haben uns und das bedeutet viel, aus Liebe. Wir werden es versuchen.

Wow, wir haben schon die halbe Strecke geschafft, leben vom Gebet. Nimm' meine Hand, wir schaffen das, ich schwör's. Wow, wir leben vom Gebet.

Wir müssen daran festhalten, ob wir bereit sind oder nicht. Du lebst für den Kampf, wenn es alles ist, was dir noch bleibt.