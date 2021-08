Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Virgin Music Germany -

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du kannst das Gesicht jeden Sonntag im Fernsehen sehen,

oder auch auf einer Litfaßsäule.

Der Mann dem es gehört bin ich.

Keine Frage weshalb ich dich so glücklich

vom Deckblatt der Illustrierten anlächle:

Du kaufst ein Stück vom Paradies.



Und du kaufst es von mir. Von mir bekommst du alles

was du willst und was du brauchst.

Du musst nicht einmal ans Jenseits glauben –

du musst nur an mich glauben.



Denn Jesus kennt mich und er weiß, dass ich Recht habe.

Ich habe mein Leben lang mit Jesus gesprochen und

er hat mir persönlich gesagt, dass das alles in Ordnung geht.



Ich glaube an Werte wie Familie,

mit meiner treuen Ehefrau an meiner Seite.

Von meiner Geliebten weiß sie allerdings nichts.

Auch nichts von dem Mann,

mit dem ich mich neulich nachts getroffen habe.



Glaubst du an Gott? Dann bist du bei mir im richtigen Geschäft.

Wenn du in den Himmel willst, wirst du von mir erstklassig bedient.

Du brauchst nicht einmal das Haus zu verlassen,

ja nicht einmal deinen Sessel.

Du musst auch nicht zum Telefonhörer greifen.



Ich bin einfach überall.

Du wirst zwar nicht erleben,

dass das was ich predige auch praktiziere.

Opfer bringen, oder sowas.

Aber ich habe jede Menge Wunder auf Lager.



Und wenn du versprichst, dass du immer schön brav sein willst,

wird sich Gott um dich kümmern.

Vorausgesetzt du orientierst dich an meinen Worten,

nicht an meinem Verhalten.

Ich kann allmählich damit anfangen,

meine ganzen Segnungen von oben durch zu nummerieren.



Ich hab' das wahre Glück gefunden,

weil ich von Tag zu Tag reicher werde.

Du findest mich im Telefonbuch,

kannst mich auch gebührenfrei anrufen,

ganz wie du willst. Hauptsache du machst es endlich.



Dann wirst du deine Zweifel los.

Du glaubst alles was ich dir erzähle.

Wenn du ihm näher sein willst: nur zu.

Auf die Knie und beten.

Denn Jesus kennt mich und hat mir persönlich gesagt,

dass das so in Ordnung geht.