Der Songwriter, der sonst Spülmaschinen repariert

Der Text von Elvis Presleys "Heratbreak Hotel" ein Gitarrenspieler aus Nashville gespielt. Er hieß Tommy Durden und reparierte nebenher noch Spülmaschinen. 1982 sagte Durden, dass er mit dem Verdienst des Songs schon mehr als 20 Jahren seine Miete bezahlen konnte. Als "Hertbreak Hotel" 1956 veröffentlicht wurde, war Elvis gerade mal 21 Jahre. Er hatte ein paar Singles veröffentlicht und eine große Fangemeinde. Aber "Heartbreak Hotel" machte ihn zu einer nationalen Sensation. Es war sein erster Nummer 1 Hit in den US-Billboard-Pop-Charts.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Nun, da mich mein Baby verlassen hat,

habe ich einen neuen Ort gefunden

wo ich leben kann.

Er befindet sich dort unten am Ende der einsamen Straße,

im Heartbreak Hotel.



Du machst mich so einsam, Baby,

ich werde so einsam,

ich werde so einsam, ich könnte sterben.



Und obwohl es immer überfüllt ist,

kann man doch noch etwas Platz finden.

Dort wo die Liebenden mit gebrochenem Herzen

ihre düstere Stimmung ausweinen.



Du machst mich so einsam, Baby,

ich werde so einsam,

ich werde so einsam, ich könnte sterben.



Nun, die Tränen des Hotelpagen fließen weiter,

und die Empfangsdame ist in Schwarz gekleidet.

Die sind schon so lange auf der Straße der Einsamkeit,

die würden wohl niemals mehr zurückschauen.



Du machst mich so einsam, Baby,

ich werde so einsam,

ich werde so einsam, ich könnte sterben.



Hey und nun, wenn dich also dein Baby verlässt

und du eine Geschichte zu erzählen hast -

dann schlag´ doch einfach den Weg hinunter

zur einsamen Straße ein,

den Weg zum Heartbreak Hotel.