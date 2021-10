per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich hätte nie gedacht, mal ´nen Ausweg zu finden.

Ich hätte nie gedacht, dass mein Herz wieder so laut klopfen könnte.

Ich kann gar nicht glauben, dass da überhaupt noch was in meiner Brust schlägt.

Aber, verdammt nochmal, Du sorgst dafür, dass ich wieder bei der Liebe dabei bin.

Ich hab immer gedacht, ich wär kalt wie ein Stein.

Ich hab so viele Nächte ganz allein verbracht.

Ich wusste gar nicht, dass da noch ein Funken in mir ist, der mich tanzen lassen würde.

Aber, verdammt nochmal, Du sorgst dafür, dass ich wieder bei der Liebe dabei bin.

Zeig mir, dass das hier der Himmel auf Erden ist.

Kneif mich mal, damit ich weiß, dass das kein Traum ist.

Noch nie bin ich in meinem Leben jemandem wie Dir begegnet.

Ich hatte immer Angst vor der Liebe und all den möglichen Folgen.

Aber, verdammt nochmal, Du sorgst dafür, dass ich wieder bei der Liebe dabei bin.

So viele Nächte habe ich ganze Sturzbäche geheult.

Immer in der Angst, mit gebrochenem Herzen alt zu werden und zu sterben.

Ich wär aber auch wirklich lieber gestorben als nochmal so einen Irrsinn durchzumachen.

Aber, verdammt nochmal, Du sorgst dafür, dass ich wieder bei der Liebe dabei bin.

Ich kann´s gar nicht glauben

endlich jemanden gefunden zu haben.

Ich kann´s wirklich überhaupt nicht glauben!

Denn du bist der, den ich will.

Es ist nicht zu fassen.

Ich habe keine Angst mehr.

Verdammt nochmal, Du sorgst dafür, dass ich wieder bei der Liebe dabei bin.