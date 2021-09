Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Dieses Foto von P!nk während ihrer Deutschland Tour kommt von SWR1-Hörerin Lena Stöffler. Und dazu viele Herzchen. ♥️ Lena Stöffler

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wir sind wie Scheinwerfer,

wir können in der Dunkelheit sehen,

sind Raketen, auf die Sterne gerichtet.

Wir sind Milliarden wunderschöner Herzen

und Ihr habt uns verraten und verkauft.

Was ist mit uns?

Was ist mit Euren immer wieder kehrenden Behauptungen,

ihr hättet die Antworten?

Was ist mit uns?

Was ist mit dem gescheiterten, dauerhaften Glücklichsein,

all den Plänen, die in einer Katastrophe endeten?

Was ist mit der Liebe und dem Vertrauen?

Was ist mit uns?

Wir sind Probleme, die gelöst werden wollen, Kinder, die geliebt werden müssen.

Wir waren bereit und sind gekommen, als Ihr rieft. Aber, Mann,

Ihr habt uns zum Narren gemacht. Genug ist genug.

Was ist mit uns?

Stöcke und Steine könnten diese Knochen vielleicht brechen,

aber ich werde dann bereit sein.

Seid Ihr es auch?

Es geht los für uns, Erwachen, komm´ schon.

Seid Ihr bereit? Ich werde es sein.

Ich will keine Kontrolle, ich will loslassen.

Was ist mit uns? Was ist mit uns?

Jetzt ist es an der Zeit, sie es wissen zu lassen: Wir sind bereit.