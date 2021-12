Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Bitte, Herr Rechtsanwalt, sagen Sie mir, was ich tun soll!

Ich glaube, ich bin gerade dabei, mich in Sie zu verlieben –

verteidigen Sie mich gefälligst gegen meine Gefühle!

Ich muss zugeben, dass ich verrückt bin nach Männern,

die was in der Birne haben – aber Ihr Intellekt hat gegen mein Herz keine Chance.

Alles, was ich will, ist eine kleine Reaktion Ihrerseits –

gerade so viel, dass der Zeiger ausschlägt...

Ich setze meine weibliche Anziehungskraft gegenüber einem typischen Mann ein.

Ihren Gerechtigkeitssinn finde ich höchst begrüßenswert,

aber Ihre Verteidigungsstrategie versagt in meinem Fall:

ich hab' nämlich mächtig Ärger mit dem Gesetz.

Staatliche Autorität scheint irgendwie das Böse in mir zu wecken –

hören Sie, Herr Rechtsanwalt, Sie müssen mich auffangen, wenn ich strauchle...

Man sagt, dass es Ihr Verstand mit den Besten aufnehmen kann,

aber wenn ich Ihnen ganz nahe komme, sind Sie auch nicht anders als die anderen.

Jetzt schieben Sie mal Ihre Bücher weg und legen Sie Jackett und Schlips ab –

öffnen Sie Ihr Herz und lassen Sie mich hinein!

Ich will doch nur eine kleine Reaktion – grad so, dass der Zeiger ausschlägt...