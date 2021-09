Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Fragst du dich auch manchmal, was er so macht und warum alles nur noch eine einzige Lüge ist?

Manchmal ist es wohl besser, keine Fragen zu stellen.

Wo Verlangen ist, gibt es auch eine Flamme und an der wird sich jemand verbrennen müssen.

Aber umkommen wird niemand in ihrem Feuer.

Du musst halt nur aufstehen und weitermachen, immer weitermachen.

Schon komisch, wie einen das Herz so täuschen kann, nicht nur einmal.

Warum verlieben wir uns denn so leicht, auch wenn wir das Gefühl haben, es ist nicht in Ordnung?

Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass es dabei auch kaputt gehen könnte?

Musst du nicht manchmal losheulen, wenn du da draußen das tust, was du immer tust?

Sei ehrlich, du kommst gerade so über die Runden.

Du musst halt aufstehen und weitermachen, immer weitermachen.