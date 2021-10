Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die bereits komponierte Musik im Ohr und ein paar Gläser Whiskey intus, so schrieb Björn den Text zu "The winner takes it all". Normalerweise funktioniert das nicht. Schreibt er in seinem Buch "Mamma Mia!". Hier hat's funktioniert. Vielleicht auch deshalb, weil der Songtext sehr persönlich und emotional für Björn selbst ist. Er schreibt über ein Paar das nach der Trennung getrennte Wege geht und welcher Herzschmerz damit verbunden ist. Zu dieser Zeit waren Björn und Agnetha auch frisch getrennt. Und so war es klar, Agnetha musste diesen Song singen. Gerührt und mit Tränen in den Augen sang Agnetha "The winner takes it all" 1980 im Studio ein.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Obwohl es immer noch weh tut

Will ich will kein Wort mehr darüber verlieren

Was wir alles durchmachten

Das ist jetzt Geschichte

Ich habe meine Karten ausgespielt

Und du deine

Es gibt nichts mehr zu bereden

Kein Ass mehr im Ärmel



Der Gewinner nimmt sich alles

Während der kleine Verlierer dem Triumph nur beiwohnt

Und das ist ihre Bestimmung



Ich lag in deinen Armen

Und dachte, da gehöre ich hin

Ich malte mir aus

ein Haus zu bauen, mit einem Zaun drum herum

das war irgendwie logisch für mich

dort könnte ich stark sein

Aber ich war nur ein Dummkopf

Der nach den Regeln spielte



Die Götter, eiskalt wie sie sind,

würfeln wahrscheinlich nur

und hier unten geht dann eine Liebe kaputt

Der Gewinner kriegt alles

Der Verlierer muss fallen

So läuft das, klar und einfach

Warum also sollte ich mich beklagen



Aber sag mal, küsst sie dich so wie ich es tat?

Und wenn sie deinen Namen ruft, spürst du das Gleiche ?

Irgendwo tief in dir weist du doch

Wie sehr ich dich vermisse.

Aber was soll ich sagen

Gespielt wird eben nach den Regeln



Die Richter werden entscheiden

Meine Wünsche aber bleiben

Für die Zuschauer der Show

Ist das belanglos

Das Spiel beginnt von vorne

Ein Liebhaber oder ein Freund

Große oder kleine Sache

Am Ende kriegt der Gewinner alles



Gut, reden wir nicht darüber

Wenn es dich traurig stimmt

Ich verstehe auch, warum du gekommen bist

Du willst, dass wir uns die Hand reichen

Und es tut mir leid, dass du ein schlechtes Gewissen bekommst

wenn du siehst, wie verkrampft ich bin

ohne Selbstvertrauen

aber du verstehst auch

der Gewinner kriegt eben alles

einfach alles

Agnetha Björn Benny Anni-Frid = ABBA

1972 hat sich die schwedische Popgruppe zusammengetan. Nicht nur mit ihren perfekten Musikproduktionen fielen sie damals auf, sondern auch mit den bunten meist schrillen Outfits. Ihren internationalen Durchbruch hatten sie dann 1974 beim Eurovision Song Contest mit dem Titel "Waterloo". Während die zwei "B's" die Songs komponierten und Texte schrieben, wurden die zwei "A's" zu den Leadsängerinnen von ABBA. Nach und nach nahm die Popularität der Band immer mehr zu und erreichte 1976 ihren Höhepunkt.

Das "ABBA-Fieber" brach aus. In Australien gab es sogar eine Fernsehshow über die schwedische Band. "The best of ABBA" hieß sie und hatte mit 58 Prozent Einschaltquote mehr Zuschauer als die Übertragung der Mondlandung 1969. Mit dem stetigen Erfolg jeglicher Platten und Konzerte, stieg auch das Interesse der Medien. Der Druck auf die Band wurde immer größer.

Damit begannen dann die ersten Krisen von ABBA. Agnetha zog sich immer mehr aus der Öffentlichkeit, die Ehe von Agnetha und Björn geht in die Brüche, Annid-Fird und Benny lassen sich ebenfalls scheiden und die Motivation weiter zu machen fehlt. In dieser Zeit entstanden die tiefgründigsten Songs wie "The winner takes it all" oder "One of us". Am 11.Dezember 1982 kündigten sie dann endgültig in einer englischen TV-Show eine kreative Pause an. Hier spielte ABBA das letzte Mal zusammen.

Die Fans bleiben ABBA treu. 17 Jahre nach der Trennung kommt das Musical "Mamma Mia" mit den größten Hits von ABBA raus. Bis heute gilt es als das erfolgreichste Musical aller Zeiten.