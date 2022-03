Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie-Übersetzung:

Seit ich ein kleiner Junge war habe ich den silbernen Ball gespielt. Von Soho bis runter nach Brighton, ich muss sie wohl alle gespielt haben. Aber einen wie ihn hab' ich noch in keiner Vergnügungshalle gesehen. Dieser taubstumme und blinde Junge spielt sicher einen verdammt guten Pin Ball!



Er steht da wie eine Statue, wird ein Teil der Maschine, fühlt alle Bumpers, spielt immer sauber, intuitiv - und die Punktezähler fallen. Dieser taubstumme und blinde Junge spielt sicher einen verdammt guten Pin Ball!



Er ist ein Pinball Zauberer. Etwas muss nicht mit rechten Dingen zugehen. Er ist ein Pin Ball Zauberer und er hat so ein geschmeidiges Handgelenk. Wie, glaubst du, macht er das nur? Ich weiß es nicht! Was macht ihn so gut?



Er wird durch nichts abgelenkt, kann die Summer und Klingeln nicht hören und sieht auch nicht die blinkenden Lichter. Er spielt nach Geruchssinn. Er bekommt immer ein Freispiel, nie siehst du ihn verlieren. Dieser taubstumme und blinde Junge spielt sicher einen verdammt guten Pinball!



Ich dachte, ich bin der Bally Tisch König. Doch ich habe gerade meine Pinball Krone an ihn weitergegeben.



Sogar an meinem Lieblingstisch stellt er meinen Rekord ein. Seine Jünger führen ihn rein und er besorgt einfach den Rest. Er hat verrückte Flipperfinger, nie hab ich ihn verlieren gesehen. Dieser taubstumme und blinde Junge spielt sicher einen verdammt guten Pin Ball!