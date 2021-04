Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die Sehnsucht nach Veränderung: Das Gefühl brachte Bob Dylan mit "The Times They Are Changing" zum Ausdruck, welches die junge Generation der Amerikaner beherrschte. Zu der Zeit erreichte die Bürgerrechtsbewegung in den USA, mit dem Marsch auf Washington und der historischen Rede Martin Luther Kings "I have a Dream" ihren Höhepunkt. Und vor allem junge Menschen strebten eine gesellschaftliche Veränderung an. Und das waren viele. Dank des Baby Booms nach dem zweiten Weltkrieg waren 1965 nämlich fünfzig Prozent der US-Bevölkerung unter 25 Jahren. In "The Times They Are Changin" reflektiert Bob Dylan die sich ändernde Welt der Jugendlichen. Benennt die Veränderung aber nicht. Der Song zieht dafür aber eine scharfe Linie zwischen Jung und Alt. Später heißt das dann Generationenkonflikt.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Kommt und versammelt euch, Leute,

egal wo ihr umherwandert.

Gebt zu, das Wasser um euch ist gestiegen,

und akzeptiert es, dass ihr bald bis auf die Knochen

durchnässt sein werdet.

Wenn es sich für euch lohnt, eure Zeit zu retten,

dann fangt besser an zu schwimmen

oder ihr werdet wie ein Stein sinken.

Denn die Zeiten ändern sich.

Kommt ihr Schreiber und Kritiker,

die ihr mit eurer Feder in die Zukunft schaut,

haltet die Augen weit geöffnet,

diese Chance kommt nicht wieder,

Sprecht auch nicht zu früh,

das Rad dreht sich noch,

man weiß noch nicht, wen es benennen wird.

Später wird der Verlierer der Gewinner sein.

Die Zeiten ändern sich.

Kommt Senatoren, Kongress-Abgeordnete,

achtet bitte auf den Ruf.

Steht nicht in der Türe und blockiert nicht die Halle.

Denn, wer zu Schaden gekommen ist,

der hat auch Zeit geschunden.

Draußen wütet ein Krieg.

Er wird schon bald an euren Fenstern rütteln

und eure Wände erschüttern,

denn die Zeiten ändern sich.

Kommt Mütter und Väter im ganzen Land.

Kritisiert nicht, was ihr nicht verstehen könnt.

Eure Söhne und Töchter sind jenseits eurer Befehlsgewalt,

euer alter Weg kommt schnell in die Jahre.

Bitte behindert nicht den Neuen,

wenn ihr nicht helfen könnt.

Denn die Zeiten ändern sich.

Die Linie ist gezogen,

der Fluch gesprochen.

Der Langsame wird später der Schnelle sein,

so wie der Gegenwärtige später der Vergangenheit angehört.

Die Ordnung zerfällt schnell,

der Erste wird der Letzte sein.

Denn die Zeiten ändern sich.