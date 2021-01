Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Gleich zwei Alben in einem Jahr, so machten 1975 AC/DC erstmals auf sich aufmerksam. Erst mit dem Album "High Voltage" und dann "T.N.T". Mit dem zweiten Album zeigt sich die Rock-Band wie im Vorgängeralbum typisch im Rock ‘n‘ Roll und Blues Stil. "T.N.T" bleibt das einzige Album von AC/DC welches offiziell nie international veröffentlicht wurde.

Sony Music - C. Taylor Crothers

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Schau mich an, wie ich aus dem Sonnenuntergang herausreite.

Schau mich an auf Deinem Farbfernseher!

Ich bin auf dem Weg, mir alles zu nehmen, was ich kriegen kann,

wenn Du verstehst, was ich meine.

Frauen links von mir, Frauen rechts von mir.

Ich habe keine Knarre, ich hab auch kein Messer,

Trotzdem solltest Du Dich nicht mit mir anlegen.

Ich bin schmutzig, gemein und verdammt dreckig.

Ich werde gesucht, bin der Staatsfeind Nummer eins!

Verstehst Du?

Also sperr Deine Tochter weg. Deine Mutter auch.

Schließ besser die Hintertür ab und lauf um Dein Leben.

Ich bin zurück in der Stadt!

Leg Dich besser nicht mit mir an.

Denn ich bin T.N.T.

Ich bin Dynamit.

Ich werde den Kampf gewinnen.

Ich bin T.N.T.

Ich bin hochexplosiv.