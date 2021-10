per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie-Übersetzung:

Ich will mich befrei'n. Ich will mich befrei'n von deinen Lügen. Du bist so selbstzufrieden, ich brauch' dich nicht.

Gott weiß, ich will mich befrei'n.

Ich habe mich verliebt, das erste Mal und dieses Mal weiß ich, dass es echt ist. Ja, ich habe mich verliebt.

Gott weiß, ich habe mich verliebt.

Es ist seltsam, aber wahr, ich komme nicht weg über deine Art, mich zu lieben, aber ich muss mir sicher sein, wenn ich durch diese Türe gehe. Oh, wie ich frei sein möchte, Baby. Wie ich mich befrei'n möchte!

Aber das Leben geht weiter. Ich kann mich nicht an ein Leben gewöhnen, ohne dich an meiner Seite. Hey, alleine leben will ich nicht.

Weiß Gott, ich muss das alleine schaffen.

Also Baby, siehst du nicht, ich muss mich befrei'n, ich will es, will mich befrei'n.