Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich spür´ es, oh Gott, es liegt was in der Luft heute Abend.

Und auf diesen Moment hab´ ich mein ganzes Leben lang gewartet, oh Gott!

Spürst Du auch, dass was in der Luft liegt heute Abend? Oh, Gott!

Wenn Du mir jetzt sagen würdest, Du würdest ertrinken – ich würd´Dir keine Hand reichen!

Freundchen, ich habDein wahres Gesicht gesehen – aber ich bin mir nicht sicher, ob Du umgekehrt auch mein wahres Gesicht kennst!

Also, ich war dabei – und ich hab´genau gesehen, was Du getan hast. Ich habes mit meinen eigenen Augen gesehen!

Also verkneif Dir dein Grinsen, ich weiß genau, wo Du warst. Das war alles nur ein Haufen Lügen!

REFRAIN

Ich erinnere mich daran. Keine Sorge, ich erinner´ mich noch sehr gut daran! Wie könnte ich das je vergessen?

Es war das erste Mal – und das war dann auch das letzte Mal, das wir uns je begegnet sind.

Und ich weiß auch, warum Du dein Schweigen die ganze Zeit aufrecht hältst. Aber mich legst Du nicht rein!

Die Verletzungen sieht man vielleicht nicht – aber der Schmerz: der wird immer noch größer!

Und dieser Schmerz – der ist uns beiden kein bisschen fremd!

REFRAIN