Von Vater zu Sohn

Phil Collins schrieb "Father To Son" für seinen Sohn Simon. Ihm gibt er in "Father To Son" einige Ratschläge, die er ihm noch auf den Weg geben möchte. Vor Allem schreibt er über Liebeskummer, vor dem er seinen Sohn bewahren möchte. Er rät ihm sein Herz zu schützen und nicht zu verzweifeln, da es ja auch noch andere Frauen gibt und dass es sich mit der Zeit nicht mehr so schmerzhaft anfühlt wie am Anfang. Phil Collins versprich seinem Sohn Simon immer für ihn da zu sein.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Irgendwo am Ende der Straße

wirst du einen Platz finden

Es sieht immer so weit aus

aber das ist es dann gar nicht

Lass dich nicht zurückhalten

aber auf dem Weg könnte dir schon mal die Luft ausgehen

Manchmal wirst du dir einzigartig vorkommen

weil du alle deine Gedanken schön sortiert hast

Und dann wieder ist alles weg

aber du wirst nicht alleine sein

Ich bin für dich da

bis du deinen Weg gemacht hast

Pass auf dein Herz auf

sie wird es dir brechen

Aber nein, da geht schon nichts schief

Das gehört dazu

Du wirst schon lernen, stark zu sein

Schau nicht zurück

Sie ist bald weg; sie ist nicht die einzige, glaub mir

Wenn dein Herz klopft, dann ist sie die Richtige

Und wenn du nicht weißt, was du sagen sollst,

auch gut

Du weißt nicht, was du machen sollst?

Denk' dran: sie hat genauso viel Angst wie du

Sei nicht zu schüchtern, auch wenn Reden schmerzt

Eines Tages wird man dir sowieso weh tun

Dann musst du deinen Kopf erheben und oben behalten

Und denke dran, was ich dir gesagt habe

Ich bin bei dir

Sieh hinter dich

Da bin ich