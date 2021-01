Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Zu "Against All Odds" habe ich mich nie so hingezogen gefühlt wie zu "You Know What I Mean"

Phil Collins sagt er wüsste nicht was mit dem Song passiert wäre, wenn Taylor Hackford nicht mit ihm Kontakt aufgenommen hätte. Der Regisseur wollte nämlich einen Song für seinen Film "Against All Odds". Phil Collins litt sehr unter der damaligen Kritik der angeblich schludrigen Popmusik. 2010 gab Collins zu, dass die Kritik wehgetan habe und sagte, dass diese zu einigen Selbstmordgedanken beigetragen haben. "Against All Odds" wurde während Collins erster Scheidung geschrieben. Er erzählt seine Frau und seine Kinder waren weg. So wurde das Lied also aus Erfahrung geschrieben.

Veranstalter -

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wie kann ich dich nur gehen lassen, dich einfach so spurlos weggehen lassen,

wo ich doch während ich hier stehe jeden Atemzug mit dir teile.

Du bist die Einzige, die mich wirklich kannte.



Wie kannst du nur so einfach von mir gehen, wo ich dir dabei lediglich zusehen kann,

denn wir haben das Lachen und den Schmerz und sogar Tränen miteinander geteilt.

Du bist die Einzige, die mich wirklich kannte.



Also sieh´ mich jetzt an, weil da diese Leere ist.

Und Nichts bleibt zurück, woran ich denken kann,

nur die Erinnerung an dein Gesicht.



Sieh´ mich jetzt an, weil da eben diese Leere ist.

Und dem Einen muss ich dabei ins Auge sehen :

Dass du zurückkommen könntest ist entgegen jeglicher Erwartung.



Ich wünschte, ich könnte dich zu Umkehr bewegen und du könntest mich weinen sehen.

Es gibt so viel, was ich dir sagen muss, es gibt so viele Gründe.....

Du bist die Einzige, die mich wirklich kannte.



Also sieh´ mich jetzt an, weil da diese Leere ist.

Und nichts bleibt zurück, woran ich denken kann,

nur die Erinnerung an dein Gesicht.



Sieh´ mich jetzt an, weil da eben diese Leere ist.

Denn alles was ich jetzt tun kann, ist, auf dich zu warten und damit muss ich mich abfinden.

Jetzt sieh´ mich noch mal gut an, denn ich werde immer noch hier stehen.

Und es ist unwahrscheinlich, dass du zu mir zurückkommst.

Das ist die Chance, die ich wahrnehmen muss.



Sieh´ mich jetzt an.