Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Mit seinem sechsten Studioalbum landet er ein drittes Mal in Folge auf Platz 1 in den Billboard Jazz-Charts

Veranstalter - 1983 hat Al Jarreau sein sechstes Studioalbum veröffentlicht und landete sofort auf Platz 1. Ein Jahr später erhielt er vier Grammy Award-Nominierungen. Das Album enthält drei Hit-Singles neben "Boogie Down" und "Trouble in Paradise" ist auch "Mornin" eine erfolgreiche Single geworden. 2001 wurde dann das Album von der Recording Industry Association of America zertifiziert. 2009 wurde es dann von Friday Music mit neuen Bonus-Tracks remastert und neu veröffentlicht. Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung: Morgen, Radio-Mann

Morgen, ihr Gute-Laune-Typen

Morgen, Schwester Oriol

Hab ich euch schon gesagt, dass ich mich wunderbar fühle Morgen, Schutzputz-Junge

wienere sie so, dass sie blitzeblank sind

Meine Mädchen hat mir gesagt, sie liebt mich!

Muss ich euch dann noch erklären, dass ich mich fabelhaft fühle Tut mir leid, aber ich muss jetzt singen

Mein Herz hat Flügel bekommen

Nach der Suche durch alle Höhen und Tiefen

habe ich jetzt endlich Gewissheit Morgen, Mr. Golden Gate

Ich sollte langsam tun, aber ich kann es kaum erwarten

Ich habe gezittert, aber jetzt fühle ich mich einfach herrlich Mein Herz schlägt bis zum Himmel

nur der Liebe wegen, die einzig und wahr ist

Ich spüre die Wolken in meinem lachendem Gesicht

und dann gehts noch höher über das Blau des Himmels hinaus

Und ich weiß, ich brauche, wie jeder andere auch, nur noch die Hand auszustrecken, um das Gesicht Gottes zu berühren Morgen, Radio-Mann

Morgen, ihr Gute-Laune-Typen

Morgen, Schwester Oriol

Hab ich euch schon gesagt, dass ich mich wunderbar fühle Also, willst du nicht aufstehen, Oriol

und ihr Gute Laune Typen, wollt ihr nicht auch aufstehen

Wach auf, Radio-Mann

Es fühlt sich so wunderbar an

Kleines Radio, sing vom Guten Morgen