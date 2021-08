Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Vom Sommerhit zum Politikum

"La Camisa Negra" - "Das schwarze Hemd galt zur Zeiten Benito Mussolinis als Symbol von Rechtsextremisten. Das schwarze Hemd war nämlich ein Teil der Uniform der Faschisten. Die Anspielung wollte Juanes aber gar nicht machen. Er sagt, dass ein Song keine Hymne für die Nationale Allianz sei. Es ist schlicht ein Liebeslied, sonst nichts.

Heute ist mir klar geworden, dass du mich nicht mehr liebst

und diese Erkenntnis schmerzt mich am aller meisten.

Darum trage ich ein schwarzes Hemd

und empfinde eine bittere Traurigkeit.

Es scheint mir als bleibe ich allein zurück,

ich weiß, du hast mich nach Strich und Faden belogen.

Welch unglaubliches Pech für mich,

dass ich dich an jenem Tag getroffen habe.

Ich habe vom Gift deiner Liebe getrunken,

von dem Trank ist mir nun übel.

So bleibe ich sterbenskrank zurück,

voller Schmerz.

Ich atmete den bitteren Hauch deines Abschieds ein.

Seitdem du mich verlassen hast, gibt es nur eins für mich ...

Ich trage das schwarze Hemd,

weil es in meinem Herzen schwarz aussieht.

Wegen dir habe ich meine innere Ruhe verloren.

Und beinah hättest du mir auch noch das Bett,

meine Ruhestätte, genommen.

Come on, baby, come on!

Ich sage dir verstohlen, dass ich ein schwarzes Hemd trage

und mein Körper darunter ein Kadaver ist.

Den kannst du beerdigen, wenn du magst, mein Schatz, das du's weißt, Mädchen.

Ich trage das schwarze Hemd.

Deine Liebe interessiert mich nicht mehr.

Was mir gestern noch so gut getan hat,

erscheint mir heute nur noch lächerlich und beschissen.

Es ist Mittwoch Nachmittag und du kommst nicht mehr zurück,

gibst auch sonst kein Zeichen mehr von dir.

Und ich bleibe zurück mit meinem schwarzen Hemd und deinen Koffern in der Tür.

Und ich bleibe zurück mit meinem schwarzen Hemd und deinen Koffern in der Tür.