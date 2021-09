Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Eddie zieht nach Los Angeles, trifft ein Mädchen und wird ein Rockstar...

Foto: Willi Kuper SWR SWR1 - Willi Kuper

Wie es mit Eddie dann aber weitergeht überlasst Tom Petty den Hörern von " Into The Geat Wild Open". Das Musikvideo lässt aber vermuten, dass es nicht gut für Eddie weitergeht. Vielleicht ist er ein erfolgreicher Rockstar aber er entwickelt sich zu einem Narzissten. Eddie wird in dem Video von Johnny Depp gespielt. Tom Petty erinnerte sich an die Dreharbeiten er sagte, er habe noch nie so viele Frauen in seinem Leben getroffen wie zu dieser Zeit.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Eddie hatte endlich die Schule absolviert,

er ging nach Hollywood, war bald tätowiert

und traf da ein Mädchen, genauso verziert.

Die Zukunft stand weit offen.



Sie fanden ´ne Wohnung, nicht teuer, für zwei.

Er jobbte als Türsteher, nachts bis um drei

und sie bracht ihm das Gitarrenspiel bei.

Der Himmel war die Grenze.



Hinaus in die endlose Weite,

über dem Himmel ganz blau und hell,

draußen in endloser Weite - ein ahnungsloser Rebell.



Die Presse schrieb, Ed spiele schön aus dem Bauch.

Er fand einen Roadie, ´nen Manager auch

und machte ´ne Platte - sie wurde gekauft.

Der Himmel war die Grenze.



Er ging ganz in Leder und bei jedem Schritt klirrten Kettchen,

ging zu Partys und Stars, sie ging mit.

Da sagte die Firma : Und wo ist der Hit?

Die Zukunft stand weit offen.



Hinaus in die endlose Weite,

über dem Himmel ganz blau und hell,

draußen in endloser Weite - ein ahnungsloser Rebell.