Eine Antikriegs-Hymne

Erzählt wird aus der Perspektive eines unwilligen Rekruten, der sich dagegen wehrt einen Krieg zu führen. Er hält den Krieg nämlich für ungerecht. "I Don't Want Wo Be A Hero" ist ein großer Hit in Johnny Hates Jazz Heimat Großbritannien. Dort landet er auf Platz 11 der Charts. In den Vereinigten Staaten wurde der Song fast nicht veröffentlicht, weil die amerikanische Plattenfirma der Band befürchtete, dass es für Propaganda gehalten wird und die Gruppe potenzielle Fans dort verlieren würde. Und trotzdem wurde der Song dort veröffentlicht und machte ein respektables Geschäft. Außerdem platzierte er sich auf Platz 31 in den Billboard Hot 100.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Schickt mich in den Krieg,

mit der Waffe in der Hand,

ich werde aber nicht abdrücken.

Unser Schicksal liegt hier,

unter dem Rot, Weiß, Blau.

Also, führt mich ab ins Gemetzel.

Keine Angst, komm´ und mach´ mit bei der Parade

für das ultimative Opfer.

Es ist diese altmodische Geschichte von Hoffnung und Ruhm,

das Ticket, Leben auszulöschen.

Ich will kein Held sein,

und ich will nicht für euch sterben.

Schickt mich in den Krieg in ein fernes Land,

von dessen Existenz ich nicht einmal wusste.

Konfrontiert mich mit der Wahrheit, mit dem Schrecken

und dem Schmerz, bis mein Verstand völlig verdreht ist.

Sollte ich versagen, steckt ihr mich dann in den Knast,

für einen Mord, den zu begehen ich nicht bereit bin?

Ihr versteht nicht, solange, bis Blut an euren Händen klebt,

dass es an der Zeit ist zu vergessen und zu vergeben.

Ich will kein Held sein,

will nicht für euch sterben.

Und diejenigen, die zurück kommen, müssen lernen,

dass sie von denen gehasst werden, die sie lieben.

Ihr werdet nicht zufrieden sein,

bevor Tausend umgekommen sind

und euer Zorn wird mit Blutzoll bezahlt wird.

Ich will kein Held sein,

will nicht für euch sterben.