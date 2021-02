Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Eine Abkehr von den poppigen Melodien.

Mit dem Album "East of the Sun, West of the Moon" zeigt a-ha nicht mehr die poppigen Melodien wie in ihren vorherigen Alben. Veröffentlicht wurde es 1990. nach einem norwegischen Märchen ist es benannt. In Norwegen erreichte es die Nummer eins und in Europa platzierte es sich unter den Top 20.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

An einem kalten Wintermorgen haben wir geheiratet.

Wir sagten unsere Sätze

und küssten uns.

Dann war es vorbei.

Diese Erklärungen wogen so schwer.

Ich denke, sie ließen uns zögern.

Als sie ihre Hüften wiegte

und auf mich zu kam dachte ich,

wir könnten es trotzdem schaffen

und die Distanz überwinden.

Aber in dieser sanften Dunkelheit

Mann, wir rissen uns auseinander.

Durch Feuer und Regen.

Durch Wildnis und Dunkelheit.

Durch Verluste und Gewinne.

Auf der Achterbahn der Liebe

rufe ich deinen Namen.

Oh Gott, früher haben wir immer gelacht

Stirbt es Feuer, Liebster?

Die Frage tut weh.

Lass mich dich ein bisschen halten.

Durch Feuer und Regen.

Auf der Achterbahn der Liebe

rufe ich deinen Namen.