Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein Bordell oder ein Frauengefängnis?

"Hous of rising sun" - Das Haus der aufgehenden Sonne. Historiker konnten das Haus nicht eindeutig identifizieren und so gibt es diese zwei populärsten Theorien. Die erste Theorie: das Lied handelt von einem Bordell. Die zweite Theorie: Es ist ein Frauengefängnis in New Orleans, das Eingangstor hatte eine aufsteigende Sonne. Welche Theorie stimmt wissen wir bis heute nicht.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es gibt ein Haus in New Orleans,

sie nennen es "Aufgehende Sonne".

Für viele arme Jungs war es der Ruin,

weiß Gott - ich bin einer davon.

Meine Mutter, sie war Schneiderin,

nähte meine neue Bluejeans.

Mein Vater war ein Spieler,

unten in New Orleans.

Nun, das Einzige, was ein Spieler braucht,

ist ein kleiner und ein großer Koffer.

Er ist sowieso nur dann richtig zufrieden,

wenn er völlig betrunken ist.

Oh Mutter, sag deinen Kindern,

sie sollen bloß nicht das Gleiche machen wie ich,

ihr Leben in Sünde und Elend verbringen,

im Haus zur "Aufgehenden Sonne".

Einen Fuß habe ich immer noch auf der Plattform,

den anderen schon im Zug –

nach New Orleans will ich zurückkehren,

um mich an diese Kugel und Kette legen zu lassen.

Es gibt ein Haus in New Orleans,

sie nennen es "Aufgehende Sonne".

Für viele arme Jungs war es der Ruin,

und Gott weiß es – ich bin einer davon.