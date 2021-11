Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Schöne Frauen können einen ganz schön einschüchtern

Als Lionel Richie noch jung war, beobachtete er immer wieder die schönen Frauen, die an ihm vorbeiliefen. Eigentlich wollte er sie gerne ansprechen, aber er war einfach zu schüchtern. Für sich dachte er dann immer: "Hallo bist du es, nach dem du suchst?". Jahre später schrieb er dann genau über diesen Gedanken den Song "Hello".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich habe mir vorgestellt, mit dir allein zu sein,

im Traum habe ich dich schon tausend Mal geküsst

und manchmal sehe ich, wie du an meiner Tür vorbeiläufst.

Hallo, suchst du vielleicht – nach mir?

Ich sehe es in deinen Augen, deinem Lächeln.

Du bist alles, was ich immer haben wollte.

Mit offenen Armen erwarte ich dich.

Du sagst immer das Richtige.

Und weißt genau, was zu tun ist.

Und ich will dir von ganzem Herzen sagen - ich liebe dich.

Ich möchte sehen, wie dein Haar in der Sonne leuchtet,

dir wieder und wieder sagen, was ich für dich empfinde.

Manchmal spüre ich, wie mein Herz überläuft vor lauter Gefühl für dich.

Hallo, das muss ich dir unbedingt erzählen.

Ich frage mich - wo steckst du?

Was machst du?

Fühlst du dich irgendwie einsam oder wirst du geliebt?

Sag mir, wie ich dein Herz gewinnen kann,

mir fehlt der Schlüssel dazu.

Lass mich damit den Anfang machen - ich liebe dich!

Hallo, suchst du vielleicht nach mir?

Ich frage mich nämlich, wo du bist und was du so treibst?

Ob du einsam bist oder in festen Händen?

Sag mir, wie kann ich dein Herz für mich öffnen?

Mir fehlt der Schlüssel dazu,

aber lass es so beginnen – ich liebe Dich!