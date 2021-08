Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Cyndi Laupers erste Single als Solokünstlerin

"Girls Just Want To Have Fun" wurde zur Hymne der 80er Jahre. Die weibliche Einstellung wurde genauso zelebriert wie die Kleidung, die Lauper in ihrem Musikvideo trug. Helle Klamotten die an Secondhand-Mode erinnerten. Außerdem im Video der Ringer Lou Albano, der Laupers Vater spielte und Laupers echte Mutter. Ihr Tanzpartner war Elliot Hoffman, Cyndi Laupers Anwalt.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Als ich morgens nach Hause komme, ist es schon hell.

Meine Mutter sagt: "Wann wirst du endlich vernünftig?"

Ach, liebe Mutter, wir Frauen sind ohnehin nicht gerade vom Glück begünstigt, und Mädchen wollen nun mal ihren Spaß haben.

Mitten in der Nacht schellt das Telefon.

Mein Vater schreit: "Was für eine Art Leben führst du eigentlich?"

Ach, Papa, du wirst immer der Herr im Haus sein, aber Mädchen wollen auch mal ihren Spaß haben.

Alles, was sie wollen, ist ein bisschen Spaß nach Feierabend.

Manche Jungs nehmen sich ein hübsches Mädchen und sperren es weg vom Rest der Welt – ich will aber diejenige sein, die in der Sonne spazieren geht.

Mädchen wollen nun mal ihren Spaß haben.