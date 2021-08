Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Love Shines" wurde am 24. November 1992 als Single in Europa veröffentlicht. "Love Shines" sollte das Album "25 Years - The Chain" unterstützen. In dem offiziellen Musikvideo spielen die vier Musiker den Song auf einem Gebäude in Hollywood.

Imago Foto: imago, Mary Evans

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du hast so eine goldige Art - niemand wird jemals deine Stelle einnehmen.

So leid es mir tut: die Erinnerung lässt sich nicht löschen.

Wenn ich an dich denke, leuchtet die Liebe - und das schaffst nur du.

Es ist die Liebe, die da leuchtet - dieses Gefühl ist eindeutig.

Deine Liebe strahlt so hell - das weißt du doch, oder?

Und es geht immer so weiter: Rhythmus, Reim, Harmonie.

Ja, Baby, heute Nacht leuchtet die Liebe!

Du hast mich mit einem Zauberspruch belegt - eine magische Offenbarung.

Ich erkenne ganz klar meine endgültige Bestimmung.

Nach all den unsicheren Vermutungen und Versprechen ist jetzt die Dunkelheit aus meinem Herzen verschwunden.

Jetzt leuchtet die Liebe - so hell…