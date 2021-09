Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Deckenkameras in Casinos

Alan Parsons Live Project Provinztour -

Das Cover und der Titel "Eye In The Sky" ermöglichen die verschiedensten Interpretationen. Eine davon ist, dass es sich vermutlich um Deckenkameras in Casinos handelt. Diese sind nämlich auch als "Auge am Himmel" bekannt. Hauptsächlich geht es aber in "Eye In The Sky" um einen verlassenen Liebhaber, der behauptet er könne die Reaktionen seines Gegenübers voraussagen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Glaub ja nicht, dass ein flapsiges "Entschuldigung!" genügt!

Und versuch jetzt bloß nicht, den Spieß umzudrehen!

Du hattest schon jede Menge Chancen – von mir kriegst du keine mehr!

Keine weiteren Fragen! Der Zug ist abgefahren,

denn etwas in mir weiß genau, was du denkst.

Sag jetzt nichts, was du später bereust!

Und spiel jetzt nicht das Rumpelstilzchen!

Ich kenne deine Vorwürfe schon, und ich werde sie mir nicht mehr anhören.

Aber eins muss ich dir lassen: das Strahlen in deinen Augen war es wert,

dir mehr als eine Lüge zu glauben!

Ich bin das Auge am Himmel, so eine Art versteckte Überwachungskamera:

ich beobachte dich und kann deine Gedanken lesen.

Ich leg die Regeln fest – mit den anderen Trotteln werde ich locker fertig.

Ich kann bescheißen, dass dir Hören und Sehen vergeht!

Ich muss gar nicht mehr hinschauen, um zu wissen: Ich kann deine Gedanken lesen!

Mach dir keine falschen Hoffnungen und komm mir nicht mit Tränen:

ich werde meine Meinung nicht mehr ändern!

Such dir einen anderen Deppen – so wie immer!

Ich glaub dir jedenfalls keine Lügen mehr – trotz all dem schönen Schein.

Ich bin nämlich das Überwachungsauge über dir: ein Blick genügt,

und ich kann deine wahren Gedanken lesen...