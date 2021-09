Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:Mississippi während einer Trockenperiode.

Ein Bluessong von Jimmy Rogers plärrt aus dem Grammophon-Trichter.

Mama tanzt mit dem Baby auf ihrer Schulter, die Sonne verläuft

wie Sirup am Himmel.

Vielleicht kann der Kleine eines Tages singen, tanzen, einfach alles.

Und bei den Leuten die Sehnsucht nach immer noch mehr wecken.



Schwarzer Samt und dieses jungenhafte Lächeln.

Schwarzer Samt mit diesem entspannten Südstaaten-Flair.

Eine neue Religion, die dich niederknien lässt.

Schwarzer Samt, wenn ich bitten darf!



Die Musik kommt wie eine Hitzewelle über Memphis.

Ein weißer Blitz, darauf aus, dich verrückt zu machen.

Mittlerweile ist Mamas Kleiner der Schwarm aller Schulmädchen.

"Love me tender" lässt sie auf dem Weg zum Altar schluchzen.



Die ganze Art, wie er sich bewegte, war eine einzige Sünde

- aber so süß, so echt!

Er weckte wirklich die Sehnsucht nach immer noch mehr.

Jedes einzelne Wort jeden Liedes hat er nur für dich gesungen.

Und dann war er ruck zuck verschwunden,

es passierte alles so schnell.

Was willst du machen?



Schwarzer Samt und dieses jungenhafte Lächeln.

Schwarzer Samt mit diesem entspannten Südstaaten-Flair.

Eine neue Religion, die dich niederknien lässt.

Schwarzer Samt, wenn ich bitten darf!