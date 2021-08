Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



George Harrison das dritte Rad am Wagen als Songwriter bei den Beatles

George Harrison und Ravi Shankar SWR

Eins war eigentlich bei den Beatles immer klar: John Lennon und Paul McCartney schreiben die Songs. George Harrison tat das aber auch. Er schrieb zum Beispiel die absoluten Beatles Klassiker "Something" und "Here Comes The Sun". Als sich die Band dann trennte, veröffentlicht George Harrison die Songs, die der in seiner Zeit bei den Beatles schrieb. "All Things Must Pass" handelt vom Weiterleben. Harrison beschäftigt die Trennung der Beatles sehr.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ein Sonnenaufgang dauert nicht den ganzen Morgen,

ein Wolkenbruch nicht den ganzen Tag.

Es scheint, meine Liebe ist schon auf und

hat dich ohne Vorwarnung verlassen.

So grau wird es nicht immer sein.

Alles ist vergänglich,

alle Dinge müssen einmal gehen.

Der Sonnenuntergang dauert nicht den ganzen Abend

und die Gedanken können diese Wolken vertreiben.

Nach all dem ist meine Liebe also auf und muss weggehen.

So grau wird es nicht immer sein.

Alles ist vergänglich,

alle Dinge müssen einmal gehen.

Also muss ich mich auf den Weg machen,

um dem kommenden Tag ins Auge zu sehen.

Jetzt bleibt die Dunkelheit nur während der Nacht,

am Morgen geht sie.

Und es ist gut, dass das Tageslicht rechtzeitig da ist.

Es wird nicht immer so grau sein.