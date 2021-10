Was steckt hinter den größten Hits alles Zeiten?



A whiter shade of pale gilt eigentlich als nicht übersetzbar. Und da sich die Autoren Brooker und Reid beharrlich über Sinn und Unsinn des Textes ausschweigen gibt es von A whiter shade of pale nur Interpretationen davon. Dafür aber fast so viele wie Sand am Meer. Das hier ist Eine davon.

Und drehten uns kreuz und quer über die Tanzfläche

Ich hatte schon ganz schön einen in der Krone

Aber die Menge grölte nach mehr

Im Saal fing es langsam an zu kochen

Als ob gleich die Decke explodieren würde

Und als wir den nächsten Drink bestellten

Kam die Bedienung mit einem leeren Tablett und wollte aufräumen



Und so kam es

Als der Müller irgendwelche Geschichten erzählte

Dass ihr Gesicht, sowieso schon geisterhaft,

noch um eine Spur bleicher wurde



Sie sagte: " Mach mich nicht an!"

Das war eigentlich klar und deutlich

Aber ich suchte noch nach einem Ass im Ärmel

Ich musste sie haben,

Bevor sie als eine der 16 Vestalinnen (jungfräuliche Priesterin)

Die rettende Küste erreicht

Aber eigentlich war es von vornherein klar

Dass ich eine Abfuhr kassieren würde.