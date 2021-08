Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Bester Rock Song bei den Latin Grammy Awards 2002

Nach Juanes Erfolg mit "La Camisa Negra" veröffentlich er "A Dios Le Pido" nochmals. Und das war ein voller Erfolg. "A Dios Le Pido" war 47 Wochen auf Platz 2 in den Hot-Latin Track-Charts. Und in 11 Ländern erreichte der Song sogar Platz 1. In ganz Latein Amerika wurde "Adios Le Pido" zur Hymne des Friedens.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich bete zu Gott

Gott, ich bitte dich,

öffne meine Augen durch das Licht deines Antlitzes,

lass meine Mutter lange leben und mach, dass mich mein Vater stets in Erinnerung behält,

bleib an meiner Seite und verlass mich niemals, denn du bist mein Leben,

lass meine Seele nicht ruhen, wenn es darum geht, dich zu lieben, mein Sonnenlicht,

hilf mir in den Tagen, die mir bleiben, und in den Nächten, die noch kommen,

steh meinen und deinen Kindeskindern bei,

lass meine Heimat nicht so viel Blut vergießen und gib meinem Volk Kraft, sich zu erheben,

lass meine Seele nicht ruhen, wenn es darum geht, dich zu lieben, mein Sonnenlicht.

Darum bitte ich dich Gott.

Ich bitte dich,

um eine Sekunde mehr Leben, die ich dir geben kann und in der ich dir mein ganzes Herz schenke.

um eine Sekunde mehr Leben, die ich dir geben kann und in der ich für immer an deiner Seite bleiben kann.

Eine Sekunde mehr Leben – darum bitte ich dich Gott.

Wenn ich sterbe, so sei es aus Liebe.

Wenn ich mich verliebe, so sei es wegen dir und wenn deine Stimme bleibt, so erfülle sie für immer mein Herz.

Gott, ich bitte dich,

dass, wenn ich sterbe, es aus Liebe sei, dass wenn ich mich verliebe, es wegen dir sei und dass wenn deine Stimme bleibt, sie für immer mein Herz erfülle.

Gott, ich bitte dich.