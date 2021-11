Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



50 oder 5 Möglichkeiten den Geliebten zu verlassen

Pressestelle Warner Music -

"50 Way to leav your lover" damit hat Paul Simon wohl ein bisschen übertrieben. In seinem Song singt er nämlich nicht von 50, sondern von 5 Möglichkeiten den Geliebten zu verlassen. Auf die weiteren 45 kann man vergeblich warten.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Das Problem ist ganz in deinem Kopf,

sagte sie zu mir.

Die Antwort ist leicht,

wenn du mit Logik rangehst.

Ich würde dir in deinem Kampf um Freiheit

gerne beistehen.

Es muss 50 Wege geben,

deine Liebhaberin zu verlassen.



Sie sagte, es ist wirklich nicht meine Art,

mich einzumischen.

Außerdem, was ich meine, bleibt hoffentlich

nicht ohne Eindruck oder wird gar missverstanden.

Aber ich wiederhole mich,

auf die Gefahr hin, grob zu wirken.

Es muss 50 Wege geben,

deine Liebhaberin zu verlassen.

50 Wege, deine Liebhaberin zu verlassen.



Hau einfach hinten 'rum ab, Jack.

Mach dir 'nen neuen Plan, Stan.

Du brauchst nicht scheu zu sein, Roy.

Mach dich einfach frei.

Hüpf auf den Bus, Gus,

viel zu diskutieren brauchst du nicht,

zieh den Schlüssel einfach ab, Lee,

und mach dich frei.



Sie sagte: Es plagt mich so,

dich in solchen Schmerzen zu sehen

und ich wünschte, es gäbe etwas,

was ich tun könnte, um dich wieder zum

Lächeln zu bringen.

Ich sagte: Ich schätze das sehr und bitte -

würdest du mir von den 50 Wegen erzählen.



Sie sagte dann, warum schlafen wir beide

heute Nacht nicht mal drüber.

Und ich glaube, am Morgen wirst du anfangen,

wieder Licht zu sehen.

Sie küsste mich und mir wurde klar,

sie hatte wahrscheinlich Recht.

Es muss 50 Wege geben,

seine Liebhaberin zu verlassen.

50 Wege, seine Liebhaberin zu verlassen.