Tag 242 - Heute geht es los!

242 Tage, so lange schon läuft eine der wichtigsten Expeditionen überhaupt. Ein Jahr lang wird auf einer Eisscholle In der Arktis über den Klimawandel geforscht. Und auf dem Laufenden hält uns das ganze Jahr über Markus Rex, der Expeditionsleiter. Die Teams auf der Scholle wechseln sich alle paar Monate ab. Sie wollten schon längst wieder im Eis sein - mussten aber erstmal in Quarantäne. Damit die Scholle beim Team-Wechsel coronafrei bleibt. Und jetzt mit zwei Monaten Verspätung geht es tatsächlich los.