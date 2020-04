Mega Konzert: One World Together At Home

Zuhause bleiben, Hände waschen, Abstand halten: Dinge, die wir alle tun können, um das Virus einzudämmen. Zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation WHO organisiert die Hilfsorganisation Global Citizen am 18.April ein riesiges Konzert mit vielen bekannten Musikern und Prominenten. One World: Together At Home