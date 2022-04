Dieser Song heilt gebrochene Herzen

Niemals wieder hat Selbstmitleid so kultiviert geklungen, wie in "One for my Baby".

Irgenwo auf der Welt hockt immer ein gebrochenes Herz an der Bar

Ein Klassiker den vor Robbie Williams bereits Fred Astaire und Frank Sinatra gesungen haben. Vor fast 20 Jahren veröffentlichte er dieses Stück auf dem Album "Swing when you’re winning". Mit Erfolg: Denn irgendwo auf der Welt hockt immer ein gebrochenes Herz an der Bar.

Der Text basiert auf einer Affäre

Die hatte Songtexter Johnny Mercer mit Hollywood-Legende Judy Garland. Mercers Frau Ginger wusste davon. Dennoch blieben sie verheiratet. 46 Jahre lang.