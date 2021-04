"Tears for Fears sind die neue Nummer Eins!" Die Meldung stammt nicht aus den 80ern, sondern hat das Musikmagazin "Rolling Stone" Mitte März 2021 verkündet. Wie kann das sein? Und wie schaffen es alte Songs immer mal wieder an die Chartspitze?

Bei Tears for Fears geht es um ihren 80er-Jahre-Klassiker "Everybody wants to rule the world", der sein Revival in den "Alternative Digital Sales Charts" über Downloads erreicht hat. Der Grund: Das Lied ist prominent in einem Film aufgetaucht, der beim Sundance-Festival gezeigt worden war.

TikTok verhilft Fleedtwood Mac zu neuem Höhenflug

Aber nicht nur Filme können alte Songs plötzlich pushen: Die besonders bei jungen Menschen populäre Plattform TikTok hat vergangenes Jahr dem Song-Klassiker "Dreams" von Fleetwood Mac zu neuer Aufmerksamkeit verholfen.

Evergreens laufen immer

Oldies kommen zwar ziemlich selten in die Hitparaden, in den 80er Jahren kam das aber sehr viel häufiger vor. Werbespots einer Jeansmarke haben damals für ein 60er-Jahre-Revival in den Hitparaden gesorgt. Die nostalgischen Werbe-Clips waren häufig mit nostalgischer Musik unterlegt. Das hatte zur Folge, dass viele 80er-Jahre-Hits eigentlich 60er-Jahre-Songs waren.