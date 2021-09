Queen-Fans aufgepasst: Zum 50. Geburtstag der Band hat Universal Music ein Spiel für das Handy herausgebracht. Bei der "Queen-Rocktour" schlüpft der Spieler in die Rolle der Musiker. SWR1 Musikredakteur Steffen Tröger hat es getestet.

Spielziel der App "Queen: Rock Tour!"

Der Spieler begleitet QUEEN durch ihre Bandgeschichte: Er ist mit dabei, wie sie ihre Songs auf Konzerten spielen und muss die Band zum Erfolg führen.

Dabei sammelt er "Queen-Münzen" oder silberne-, goldene- oder sogar Platinschallplatten.

Wie und was spielt man genau?

Man spielt die Band auf verschiedenen Bühnen: Freddy Mercury, Brian May mit Gitarre, John Deacon am Bass und Roger Taylor am Schlagzeug. Das Spiel startet 1974 mit dem Song "Keep Yourself Alive".

»Die Musiker sehen aus, wie aus einem Ü-Ei gepellt: Sehr kindlich im 'Avatar-Comic-Style'. Kein Hauch von Sex, Drugs and Rock 'n' Roll.«

Geht die Musik los, fallen von oben Notenpunkte herunter, die man unten am Bühnenrand im richtigen Moment mit dem rechten und linken Dauen anklicken muss. Versemmelt man das, setzt ein Instrument aus oder eben auch die komplette Stimme von Freddy.

Abwechselnd spielt man dann mal Bass, Gitarre, Schlagzeug, "singt" und versucht durch richtiges rhythmisches drücken den Song komplett auf der Bühne zu performen. Ist man gut, gibt es viel Applaus. Ist man schlecht, spielt auch die Band mies.

Hat Dir das Spiel Spaß gemacht?

Das Spielprinzip ist nichts Neues; das gibt es bereits seit den 2000ern in vielen Games für Konsole und Computer.

»Mir persönlich machen solche Spiele keinen Spaß! Mir ist das zu hektisch, nix neues oder wirklich innovatives mit 'Wow-Effekt' und auch nix für einen kurzen, schnellen Spiel-Spaß zwischendurch.

Es ist vielleicht eher ein Spiel für Hardcore-Queen-Fans, die wirklich alles brauchen und sammeln, was es von ihren Idolen gibt. Fans, die die Story der Queen-Konzerte gerne einmal (hektisch) miterleben wollen.