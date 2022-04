Kurt is dead? Nevermind…

Die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Im Fall der letzten Rockrevolte, dem Grunge, erledigt das ein Browning Auto-5 Schrotgewehr. Es ist die Waffe, mit der sich Nirvana Sänger Kurt Cobain vor 25 Jahren erschießt. Offiziell. Tot ist er aber nicht. Die Legende lebt in seiner Musik. In Verschwörungen. Und in Peru.

Neid auf den Queen-Chef

"…it’s better to burn out than to fade away." Mit diesen Zeilen aus dem Neil Young Song "Hey Hey, My My (Into the black)" verabschiedet sich Cobain aus seinem irdischen Dasein. Der Satz steht in einer handschriftlichen Notiz, die später im Haus des Sängers gefunden wird. Daraus geht hervor, das für Cobain der Erfolg eher Fluch als Segen ist. Er schreibt: Er könne nicht so auf ein Publikum zugehen wie Freddie Mercury. Das sei eine Tatsache, die er bewundere. Gleichzeitig mache es ihn neidisch. Für ihn, Kurt, wäre es deshalb der größte Verrat, so zu tun, als wäre er glücklich.

Tod durch den Kopfschuss

Drei Tage nach dem verhängnisvollen Schuss findet ein Elektriker die Leiche des Nirvana-Frontmannes. Sie liegt bekleidet mit einer zerfledderten Jeans und Chucks in einem Raum über der Garage seines Hauses. Um die Leiche herum liegen Zigarettenkippen. Dazu eine Box mit Spritzbesteck, sowie die Schusswaffe. Eine spätere Autopsie ergibt: Der Tod tritt durch den Kopfschuss ein. Allerdings: Auch die gefundene Heroinmenge im Blut hätte gereicht, den Sänger mehrfach zu töten. Dieser Umstand befeuert später die These, Cobain sei ermordet worden.

Für die Polizei ist es Selbstmord

Die Ermittler hingegen gehen von Selbstmord aus. Dafür spricht, dass Cobain unter Depressionen litt und drogenabhängig war. Das bestätigen auch seine Nirvana-Kollegen, Bassist Krist Novoselic und Schlagzeuger Dave Grohl. Zudem gibt es haufenweise Andeutungen und Aussagen, die von Wut und Selbsthass zeugen. Ein Jahr vor seinem Tod erscheint z.B. das dritte und letzte Nirvana Album "In Utero". Der Albumname ist ein Kompromiss. Ursprünglich sollte es "I hate myself and I want to die" heißen. Ich hasse mich und ich möchte sterben.

Zweifel am Selbstmord

Auch seine Frau, Sängerin Courtney Love, wird später zitiert "ihr Mann habe jeden Tag über Selbstmord geredet." Als Cobain kurz vor seinem Tod aus einer Entzugsklinik türmt, beauftragt sie den Privatermittler Tom Grant. Er soll Cobain finden. Der ehemalige Sheriff spürt den Sänger zwar nicht mehr auf. Dafür etabliert sich um ihn die Strömung, die nicht an einen Selbstmord des Nirvana Sängers glaubt.

Courtney Love: Engel oder Teufel?

Ein Ursprung dieser These ist die Frau, die Grant beauftragt hat: Courtney Love. Viele Fans sehen in ihr die Hauptverantwortliche. Sie soll Cobain mit sich in den Drogensumpf gezogen haben. Love hingegen gibt sich die Rolle der Retterin. Sie sagt in einem Interview mit der Vanity Fair: "Er hat mindestens fünfmal eine Überdosis genommen. Ich war der verdammte Rettungsdienst. Ich habe immer Nadeln in seine Eier gesteckt." Außerdem habe sie immer ein Medikament zur Wiederbelebung mit sich getragen. Für Privatermittler Grant spielen die Aussagen von Love mittlerweile keine Rolle mehr. Seiner Einschätzung nach sind ihre Äußerungen zu widersprüchlich. Vielmehr sieht er die Polizei von Seattle in der Pflicht.

Für Tom Grant ist es Mord

Laut Grant hätten die Beamten damals gleich wie bei einem Selbstmord ermittelt. Nicht wie nach einem möglichen Mord. Demnach ist Grants stärkstes Argument für einen Mord ausgerechnet der Polizeibericht. Der bestätige einen Selbstmord, noch bevor die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen abgeschlossen sind. Die Untersuchung belegt: Cobain hatte die dreifache Menge einer tödlichen Heroindosis im Blut. Das Abfeuern einer Waffe wäre so unmöglich gewesen. Es muss jemand anderes getan haben. Zudem hätte das Gewehr am Tatort um 180 Grad gedreht dagelegen. Aus physikalischer Sicht sei das unmöglich, so Grant. Die Polizei in Seattle nimmt Grants Recherchen zur Kenntnis. Neue Ermittlungen wird es aber nicht geben. Grant und weitere Anhänger seiner These recherchieren weiter. Auch in Deutschland gibt es Seiten im Netz, welche die Mordtheorie stützen.

Tod? Nein, danke!

Im Tod ereilt Kurt Cobain das gleiche Schicksal wie Elvis Presley, oder Lady Di. Immer wieder gibt es Berichte von Sichtungen. Demnach sind diese Legenden gar nicht Tod. Im Fall von Kurt Cobain leistete sich die britische "Daily Mail" den dicksten Schnitzer. Sie will den Musiker in Peru ausfindig gemacht haben. Es gibt sogar Bilder von einem Konzert. Eine spätere Recherche ergibt: Der vermeintlich Auferstandene ist Ramiro Saavedra. Der verdient sein Geld mit solchen Cover-Auftritten. Eingefleischte Fans erkennen den Schwindel sofort: Saavedra ist Rechtshänder, Cobain spielte die Gitarre mit links…