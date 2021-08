per Mail teilen

Ein unvergesslicher Abend mit Alan Parsons, Al McKay's Earth, Wind & Fire Experience, Eric Bazilian & Rob Hyman of The Hooters, Leslie Clio, "Mister Music" John Miles und die kanadische Sopranistin Natalie Choquette. Sie alle präsentierten bei der diesjährigen Tournee ihre größten Hits in Begleitung des Antwerp Philharmonic Orchestra und dem Chor Fine Fleur unter der Leitung von Alexandra Arrieche.