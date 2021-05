per Mail teilen

Seine Samtstimme, sein Talent und seine sympathisch-lockere Art machen ihn so erfolgreich: Max Mutzke aus dem Schwarzwald. Jetzt ist er 40, im Herbst erscheint sein neues Album.

Von der ESC-Bühne ins Unterhaltungsfernsehen

Seit 2004 kennt ihn eigentlich jeder, denn damals hat Max Mutzke beim Eurovision Song Contest in der Türkei für Deutschland teilgenommen. Inzwischen ist der Musiker aus dem Schwarzwald im Fernsehen nicht mehr weg zu denken. Er hatte in der ARD eine eigene Fernsehshow mit dem Titel "Lebenslieder" und war Teilnehmer bei "The Masked Singer" auf Pro7. Dort trat er als Astronaut verkleidet auf. Außerdem steht er immer wieder mit der SWR Big Band auf der Bühne.

Wie feiert Max Mutzke seinen 40. Geburtstag?

Der sympathische Schwarzwälder ist nun 40 und hat damit überhaupt keine Probleme. Und warum? Als Kind hatte er ein ganz seltsames Bild, wie 45-jährige Männer sind - deshalb macht ihm eher "die 45" Sorgen.

"Die 40 berührt mich null. Anders ist es mit der Zahl 45. Da denke ich an Typen mit Plauze, die sich gehen lassen, einen dicken Schnauzbart haben, der verraucht ist und an nicht mehr so saubere Zähne." Max Mutzke - Sänger, Songwriter und Musiker

Gefeiert wird sein Ehrentag mit seiner Branche: mit Kolleg:innen von der Plattenfirma und seinem Management. Erst am Tag danach feiert er mit seiner Familie im Schwarzwald.

Neues Album heißt "Wunschlos süchtig"

Das komplette Album erscheint im Herbst 2021. Die Single-Auskopplung ist aber schon zu hören. Es geht um diese seltenen Phasen im Leben, in denen sich alles gut und richtig anfühlt. Wenn alles perfekt ist und sich schließlich sämtliche Teile zu einem großen, harmonischen Gesamtbild zusammenfügen. Wenn absolut keine Wünsche mehr offen sind, sondern man einfach nur noch "wunschlos süchtig" nach dem ist, was das Hier und Jetzt einem schenkt. So beschreibt es die Plattenfirma.

YouTube-Premiere für die neue Single von Max Mutzke