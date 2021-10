Neuer Bruce Springsteen Song "Letter to you"

Nach seinem Soloalbum letztes Jahr können sich Bruce-Springsteen-Fans auf ein neues Album zusammen mit der E-Street-Band freuen. "Letter to you" erscheint im Oktober, die gleichnamige Single gibt´s schon jetzt.

Nach sechs Jahren bringt Bruce Springsteen endlich wieder ein Album zusammen mit seinen Freunden und Musikern der E-Street-Band heraus, das ab dem 23. Oktober erhältlich sein soll.

Vorab liefert der Boss die Single, die dem Album seinen Namen liefert: "Letter To You". Passend zum Gänsehaut-Song zeigt das schwarz-weiß-Video Springsteen bei dem, was er am liebsten tut: Musik machen.

»Ich liebe die Emotionalität von ‚Letter To You. Und ich liebe den Sound der E-Street-Band, die komplett live im Studio spielt, so wie wir es noch nie zuvor gemacht haben, ganz ohne Overdubs. Wir haben das Album in nur fünf Tagen gemacht und es stellte sich als eines der größten Aufnahmeerlebnisse heraus, die ich je hatte.«

Das Album wurde von Ron Aniello zusammen mit Bruce Springsteen produziert und alle E-Street-Mitglieder sind wieder an Bord. Neun neue Songs plus drei Neuaufnahmen von bislang unveröffentlichten Kompositionen aus den 70er Jahren sind darauf zu finden: „Janey Needs A Shooter“, "If I Was The Priest" und „Songs For Orphans“.

1. One Minute You’re Here

2. Letter To You

3. Burnin’ Train

4. Janey Needs A Shooter

5. Last Man Standing

6. The Power Of Prayer

7. House Of A T

8. Rainmaker

9. If I Was The Priest

10. Ghosts

11. Song For Orphans

12. I’ll See You In My Dreams