Joris "Willkommen Goodbye"

Text zu "Willkommen Goodbye"

Erinnerst du dich

An den Schlag ins Gesicht

Als sie gesagt hat, dass sie dich gern mag

Doch du weißt, sie liebt dich nicht

Danach der Schmerz

Ein gebrochenes Herz

Was bleibt, ist Sehnsucht – zu viel Wehmut

War es das wirklich wert

Ungewisse Angst, sie bleibt

Als könntest du nie mehr glücklich sein

Und was du willst scheint meilenweit entfernt



Refrain

Was, wenn das kein Ende ist

Sag wie viel Willkommen steckt in Goodbye

Wisch die Tränen aus deinem Gesicht

Fühlt sich nicht so an, doch geht vorbei

Denn schon morgen ist heute vergangen

Hinterm Ende fängt was Neues an

Augen voller Zuversicht

Auch wenn alles gerad’ verloren scheint

Sag hörst du das Willkommen in Goodbye

Goldene Zeit

Die dir der Rückspiegel zeigt

Paar Sommer später, du etwas älter

Und du fragst dich was bleibt

Was läuft verkehrt

Was mal leicht war, wird schwer

Hast was du willst, nicht was du brauchst

Fühlst dich irgendwie leer

Ungewisse Angst, sie bleibt

Als könntest du nie mehr glücklich sein

Und was du willst scheint meilenweit entfernt

Refrain

Wir können stolpern und fallen

Immer wieder von vorn

Solang wir aufstehen und renn’

Ist noch lang nichts verloren

Wir können stolpern und fallen

Immer wieder von vorn

Solang wir aufstehen und renn’ Ist noch lang nichts verloren

Wir können stolpern und fallen

Immer wieder von vorn

Solang wir aufstehen

Weiß ich, dass das kein Ende ist

Refrain