8. Juni 2018: am Abend vorher hatte Campino seine Fans in Berlin noch begeistert, einen Tag später musste das Konzert der Toten Hosen kurzfristig abgesagt werden. Diagnose: Hörsturz! Über 5 Wochen war der Hosen-Frontmann stillgelegt – dann das Comeback in Stuttgart. Nur 6 Wochen nach dem Schock spielen die Toten Hosen vor über 65.000 Fans auf dem Cannstatter Wasen – mit Campino in Höchstform.

Bild in Detailansicht öffnen