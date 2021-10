Die Wodan Halle in Freiburg

FAQ

Größe

Die Freiburger Wodanhalle liegt auf dem Gelände des Hausbiergartens der GANTER-Privatbrauerei. In den Veranstaltungssaal mit großer Bühne passen 400 Besucher, die auf Bierbänken Platz finden.

Preise

Von 0 bis 45 Euro, in der häufigen Mittelkategorie bewegen sich die Preise zwischen 12 und 16 Euro.

Getränke

Barbetrieb mit den üblichen Getränken zu den üblichen Preisen.

Speisen

Bei Konzerten gibt es Käseknacker-Würstchen im Brötchen...

Erreichbarkeit

Adresse: Wodan Halle, Leo-Wohlebstr. 4, 79098 Freiburg im Breisgau. Telefon: 0761/7070444

Am besten per Fahrrad oder ÖPNV , denn es gibt nur wenige Parkplätze. Die Straßenbahn Linie 1 Richtung Littenweiler hält genau vor der Brauerei an der Haltestelle Brauerei GANTER an. (3. Haltestelle nach Bertoldsbrunnen (Stadtmitte) und 5. Haltestelle nach HBF).