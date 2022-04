per Mail teilen

Es ist angerichtet! Die Vorspeise ist Stevie Wonder und die Story des Songs "Isn’t she loveley". Im Zwischengang geht es um Charles und Eddie, deren großes Vorbild Sam & Dave waren. Das Hauptgericht kommt von Mamas Gun, wir stellen das neue Album vor. Das Dessert von den Manhattans und hinterlässt eine süße Erinnerung an den Musik Klub Soul.