Wenn der Papa Aaron Neville, der mit den Onkels als Neville Brothers auftritt ( „Yellow Moon“), dann ist es doch eigentlich vorbestimmt, dass der Junior auch Musik macht. Genau das hat er gemacht, mit Paula Abdul, der Funkband Rufus, mit Bonnie Raitt, und mit den Stones. Das ist Ivan Neville. Nach 20 Jahren bringt er wieder eigene Musik raus und ein Song heißt „Greatest place on earth“, das ist für ihn New Orleans. Dort ist er geboren, dort ist seine musikalische Heimat. Cissy Houston dagegen nimmt uns mit dem gewaltigen Gospelsong „Without God“ mit in die Kirche. Außerdem gratulieren wir Celine Dion, die uns mit ihren Songs emotional berührt. Es geht ihr gerade nicht so gut aber sie ist eine Kämpferin und wir schicken ihr zum Geburtstag viel positive Energie und wünschen ihr, dass Sie bald wieder Kräfte sammeln kann.