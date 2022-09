Los geht's in den 60ern mit Bobby Hebb, dann in die 70er mit Bill Withers, weiter in die 90er mit Prince und Earth, Wind and Fire und rüber in die 90er zu den Young Disciples. Und wir verabschieden uns traurigerweise von Coolio.

