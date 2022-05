Das S-O-U-L ABC

Wir buchstabieren Soul stundenweise: Das heißt in der ersten Stunde alles mit S. Song oder Künstler wie zum Beispiel Sir Duke von Stevie Wonder. In der zweiten Stunde O: Oh happy Day von den Edwin Hawkins Singers. In der dritten Stunde folgt das U, schon schwieriger aber möglich: Un-break my heart von Toni Braxton und in Stunde 4 ist das L am Drücker: Love Train von den O-Jays. Damit wir das Buchstabieren nicht verlernen üben wir das nochmal …. S-O-U-L.