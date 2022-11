Nicht jeder Rudolph ist ein Rentier

O Kelly, Rudolph, Randolph and Vernon sind in diesem Fall keine Rentiere, sondern Sänger, die Isley Brothers. Sie sind als Gospelchor gestartet und als Soul Band mit Hits wie "This old heart of mine" berühmt geworden.

Musiklabel Stax hat Soul geprägt

Außerdem hören wir Memphis Soul und stellen Stax ins Spotlight: das Label, das neben Motown den Soul entscheidend mit Künstlern wie Sam & Dave (Hold on I’m coming), Eddie Floyd (Knock on Wood) und Isaac Hayes (Theme from Shaft) geprägt hat: ein bisschen rauer, vielleicht ursprünglicher, oft dem Gospel näher. Bei Stax hatten die Musiker oft die künstlerische Freiheit.