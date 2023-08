per Mail teilen

Wir hören mal, was Jon Batiste so macht: 2021 bekam er einen Oscar und einen Golden Globe für die geniale Musik im computeranimierten Film "Soul". 2022 hat er gleich 5 Grammys gewonnen und jetzt ist sein neues Album da: "World Music Radio". Außerdem verabschieden wir uns von Clarence Avant, der mit 92 gestorben ist – der unumstrittene Godfather of Black Music. Er war Produzent, Plattenboss, Radiochef, Networker und Barack Obama sagt über ihn: "Er versteht, dass es verschiedene Arten von Macht gibt. Es gibt die Macht im Scheinwerferlicht und es gibt die Macht, die im Hintergrund wirkt". Wir spielen Musik, die der geniale Strippenzieher Clarence Avant ins Spotlight geholt hat.