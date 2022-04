per Mail teilen

Die Queen of Soul war und ist immer noch Aretha Franklin. Sie war aufgebahrt in einem goldenen Sarg, wie es einer Königin würdig ist. Die Queen of Soul lag da als würde sie nur ein kurzes Nickerchen machen: rotes Kleid, rote Lack Stilettos. Die Welt musste Abschied nehmen von Aretha Franklin. 2018 war das und nun würde sie 80. Deshalb ehren wir sie im Musik Klub Soul, mit vielen ihrer Soul Hits.