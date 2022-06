Der Donnerstag ist schuld

Wenn es abends nicht abkühlt, liegt es am Donnerstag und der Soul lässt keine Abkühlung zu!

Neneh Cherry - neues Album The Versions

Auf ihrem neuen Album "The Versions" hat Neneh Cherry ihre Erfolgssongs aus den vergangenen Jahrzehnten ausschließlich mit Musikerinnen eingespielt. Dabei sind neue, überraschende Versionen herausgekommen, wie das soulgeladene "Kootchi".

Marvin Gaye, O’Jays, Earth, Wind & Fire und Blackstreet

Außerdem gibt es Soul aus verschiedenen Jahrzehnten: Marvin Gaye mit "I hear it through the grapevine" aus den 60ern, O’Jays "Black Stabbers" aus den 70ern, Earth, Wind & Fire mit "Let’s groove" aus den 80ern und Blackstreet mit "No diggity" aus den 90ern.